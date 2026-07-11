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​Туреччина намагається позбутися російських С-400 заради американських винищувачів F-35

С-400 не проти придбати країни Перської затоки.

​Туреччина намагається позбутися російських С-400 заради американських винищувачів F-35
російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф»
Фото: armyinform.com.ua

Влада Туреччини веде переговори з Росією, щоб отримати згоду на передачу куплених у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400 третій країні. 

Цей крок має усунути головну перешкоду для повернення Анкари до американської програми купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35, повідомляє Bloomberg.

Переговори з РФ активізувалися на тлі нещодавнього саміту НАТО в Анкарі, під час якого президент США Дональд Трамп натякнув на можливість скасування санкцій і повернення Туреччини до програми F-35. Американське законодавство чітко вимагає, щоб Анкара повністю позбулася російських комплексів.

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Раніше Туреччина пропонувала компроміс — залишити С-400 у себе, aлe під наглядом США, щоб розвіяти побоювання щодо витоку технологій. Проте Вашингтон цей варіант відхилив. Наразі комплекси перебувають на складах Туреччини і не використовуються.

Питання передачі С-400 було серед ключових під час червневого візиту міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до російського міста Казань, де він зустрічався з Путіним. 

Попри те, що Анкара потребує схвалення Москви на реекспорт зброї, за даними турецьких медіа та аналітиків, потенційними покупцями комплексів розглядають країни Перської затоки, зокрема, ОАЕ або Катар.

Водночас у США позиція залишається неоднозначною. Поки Трамп висловлює прихильність до лідера Туреччини Реджепа Ердогана і заявляє про небажання «карати друзів санкціями», американські сенатори застерігають, що простий продаж С-400 іншій країні може не розв'язати всіх безпекових занепокоєнь Конгресу.

  • Туреччину виключили з програми F-35 у 2019 році після того, як вона отримала перші батареї російських С-400. Анкара пішла на цей крок після тривалих невдалих спроб придбати американські системи Patriot на своїх умовах.
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