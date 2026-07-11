Вчора та вночі Сили оборони уразили полігон ворога та інші важливі цілі

10 липня та в ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей противника, зокрема полігон.
Як розповіли у Генштабі, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюють.
Також уражені пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області, і райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.
Крім цього уточнили результати попередніх уражень:
27 червня 2026 року – оціночні прямі збитки від ураження АТ «ФНВЦ "Титан-Барикади» у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.
4 липня 2026 року внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.
6 липня 2026 року внаслідок ураження НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.
8 липня 2026 року внаслідок ураження аеродрому «Борисоглебськ» у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 м³.
Того ж дня внаслідок ураження НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.
10 липня 2026 року внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», – наголосили у Генштабі.
- У ніч на 11 липня Сили оборони України уразили плавзасоби росіян у акваторії Азовського моря. Зокрема поцілили в 21 танкер РФ.