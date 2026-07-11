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Вчора та вночі Сили оборони уразили полігон ворога та інші важливі цілі

Також уточнені результати попередніх атак. 

Вчора та вночі Сили оборони уразили полігон ворога та інші важливі цілі
Фото: Генштаб

10 липня та в ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей противника, зокрема полігон.

Як розповіли у Генштабі, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюють.

Також уражені пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області, і райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ. 

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Крім цього уточнили результати попередніх уражень

27 червня 2026 року – оціночні прямі збитки від ураження АТ «ФНВЦ "Титан-Барикади» у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.

4 липня 2026 року внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.

6 липня 2026 року внаслідок ураження НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.

8 липня 2026 року внаслідок ураження аеродрому «Борисоглебськ» у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 м³.

Того ж дня внаслідок ураження НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.

10 липня 2026 року внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», – наголосили у Генштабі. 

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