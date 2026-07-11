СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: у Азовському морі уражені 21 танкер, буксири та інші плавзасоби ворога

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Генштаб: у Азовському морі уражені 21 танкер, буксири та інші плавзасоби ворога
Наслідки ударів по російських суднах
Фото: Генштаб

У ніч на 11 липня Сили оборони України уразили плавзасоби росіян у акваторії Азовського моря. Зокрема поцілили в 21 танкер РФ.

«У ніч на 11 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря», – розповіли у Генштабі

Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження грошей для фінансування збройної агресії проти України.

Також уражені чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ, кажуть у Генштабі і додали, що «далі буде». 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies