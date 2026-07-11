Генштаб: у Азовському морі уражені 21 танкер, буксири та інші плавзасоби ворога

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У ніч на 11 липня Сили оборони України уразили плавзасоби росіян у акваторії Азовського моря. Зокрема поцілили в 21 танкер РФ.

«У ніч на 11 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження плавзасобам противника в акваторії Азовського моря», – розповіли у Генштабі.

Танкери використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження грошей для фінансування збройної агресії проти України.

Також уражені чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд, які використовуються противником для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ, кажуть у Генштабі і додали, що «далі буде».