Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова: є поранені

Також падіння ворожого безпілотника зафіксовано в Шевченківському районі.

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РФ атакували два райони міста Харків. У Немишлянському районі є поранені, у Шевченківському зафіксовано падіння БпЛА.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворожий удар БпЛА по Немишлянському району. Також в Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару БпЛА в Немишлянському районі 7 людей постраждали. Медики надають необхідну допомогу.

Пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів.

Всі екстрені служби на місці обстрілу.