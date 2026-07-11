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Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова: є поранені

Також падіння ворожого безпілотника зафіксовано в Шевченківському районі. 

Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова: є поранені
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

РФ атакували два райони міста Харків. У Немишлянському районі є поранені, у Шевченківському зафіксовано падіння БпЛА.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворожий удар БпЛА по Немишлянському району.  Також в Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок удару БпЛА в Немишлянському районі 7 людей постраждали. Медики надають необхідну допомогу. 

Пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів.

Всі екстрені служби на місці обстрілу.

  • Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє людей постраждали.
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