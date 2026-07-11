Росіяни вдарили по Немишлянському району Харкова: є поранені

РФ атакували два райони міста Харків. У Немишлянському районі є поранені, у Шевченківському зафіксовано падіння БпЛА.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворожий удар БпЛА по Немишлянському району. Також в Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок удару БпЛА в Немишлянському районі 7 людей постраждали. Медики надають необхідну допомогу.
Пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів.
Всі екстрені служби на місці обстрілу.
- Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє людей постраждали.