З жовтня 2022 року в колонії діяла система жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

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ГУР оприлюднило дані ще двох росіян, які причетні до катувань українських військовополонених

Головне управління розвідки Міноборони України встановило особи ще двох громадян Росії, які причетні до систематичних катувань українських військовополонених у виправній колонії №7 Володимирської області РФ.

Про це повідомили у ГУР МО України.

За інформацією розвідки, йдеться про співробітника медико-санітарної частини колонії В'ячеслава Чєрданцева, відомого за прізвиськом "Коновал", та засудженого Ярослава Кірілова, який, за даними слідства, брав участь у знущаннях над українськими полоненими за вказівкою адміністрації установи.

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Встановити причетних до воєнних злочинів вдалося за сприяння Головного управління розвідки, Офісу Генерального прокурора, оперативників Департаменту карного розшуку Національної поліції та слідчих Головного слідчого управління СБУ.

За даними слідства, з жовтня 2022 року в колонії діяла система жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці задокументували факти катувань, сексуального насильства, приниження людської гідності, побиттів, ненадання медичної допомоги та інших форм нелюдського поводження.

Слідство також встановило, що до катувань адміністрація колонії залучала окремих засуджених. За версією українських правоохоронців, метою таких дій було психологічне та фізичне зламання військовополонених, примушування їх до співпраці та отримання громадянства держави-агресора.

У ГУР наголосили, що задокументовані злочини є грубими порушеннями Женевських конвенцій і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Також у розвідці нагадали, що раніше було встановлено особу ще одного російського фігуранта, якого підозрюють у катуваннях українських військовополонених у колонії Мордовії.