Унаслідок атак РФ на Сумщині постраждали шестеро людей

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Через ворожі атаки по 15 громадах Сумської області постраждали шестеро цивільних.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 15 громад Сумської області. Ворог застосовував КАБ, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та інші засоби ураження.

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У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 64-річного чоловіка. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Конотопській громаді поранення отримали чоловіки віком 71 та 39 років, постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад, дев’ять приватних будинків, автомобіль і газопровід.

У Тростянецькій громаді поранені чоловіки віком 32 та 35 років. Пошкоджено підприємство й автомобіль.

У Глухівській, Білопільській, Шосткинській, Новослобідській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, магазини, АЗС, господарські споруди, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.