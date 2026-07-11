СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок атак РФ на Сумщині постраждали шестеро людей

Під ворожим вогнем перебували 15 громад Сумської області. 

Унаслідок атак РФ на Сумщині постраждали шестеро людей
Фото: Поліція Сумської області

Через ворожі атаки по 15 громадах Сумської області постраждали шестеро цивільних. 

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 15 громад Сумської області. Ворог застосовував КАБ, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та інші засоби ураження.

Реклама

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 64-річного чоловіка. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Конотопській громаді поранення отримали чоловіки віком 71 та 39 років, постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад, дев’ять приватних будинків, автомобіль і газопровід.

У Тростянецькій громаді поранені чоловіки віком 32 та 35 років. Пошкоджено підприємство й автомобіль.

У Глухівській, Білопільській, Шосткинській, Новослобідській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, магазини, АЗС, господарські споруди, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies