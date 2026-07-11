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У Херсоні через атаку РФ постраждали троє цивільних

Ворог від ранку атакує обласний центр.

У Херсоні через атаку РФ постраждали троє цивільних
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 11 липня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"З самого ранку росіяни атакували з дронів Корабельний район Херсона. Через удари БпЛА постраждали троє херсонців — 65-річний чоловік та дві жінки 76 та 53 років. Вони отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Потерпілі перебувають під наглядом медиків.

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