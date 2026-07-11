У Херсоні через атаку РФ постраждали троє цивільних

Уранці 11 липня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"З самого ранку росіяни атакували з дронів Корабельний район Херсона. Через удари БпЛА постраждали троє херсонців — 65-річний чоловік та дві жінки 76 та 53 років. Вони отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Потерпілі перебувають під наглядом медиків.