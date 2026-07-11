Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСуспільствоЖиття

На вихідних в більшості областей України прогнозують дощі та грози

Температура повітря вночі опуститься до +9°, денний максимум +28°.

На вихідних в більшості областей України прогнозують дощі та грози
Дощ в Києві, ілюстративне фото
Фото: Борис Корпусенко

На вихідних, 11-13 липня, в Україні прогнозують нестійку погоду, яку спричинятиме область зниженого тиску з північного напрямку та пов’язані з нею атмосферні фронти, у більшості областей очікуються короткочасні дощі і грози. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 липня
Прогноз погоди на 11 липня

Реклама

11 липня в Україні хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями), а вдень подекуди грози.

Температура повітря вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°. На півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies