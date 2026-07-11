На вихідних в більшості областей України прогнозують дощі та грози

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На вихідних, 11-13 липня, в Україні прогнозують нестійку погоду, яку спричинятиме область зниженого тиску з північного напрямку та пов’язані з нею атмосферні фронти, у більшості областей очікуються короткочасні дощі і грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 липня

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11 липня в Україні хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями), а вдень подекуди грози.

Температура повітря вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°. На півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.