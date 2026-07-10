Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 226 бойових зіткнень

На Покровському та Слов'янському напрямках зафіксовано найбільше ворожих атак.

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Від початку доби 10 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 175 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 4913 дронів-камікадзе та здійснив 1847 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять КАБ. Противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

13 спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Дробишевого та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 29 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 51 окупант та 19 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки противника, одиницю спеціальної техніки та 78 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 152 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка та у районі Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.