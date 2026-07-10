Також Зеленський заявив про трансформацію штурмових військ.

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Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних Сил Командування далекобійного впливу на Росію .

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як заявив президент, це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни.

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"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - зазначив Зеленський.

Також в Україні відбудеться трансформація штурмових військ, зокрема на рівні управління.

"Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", - підкреслив президент.

Також Зеленський заявив про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті.

Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування буде Герой України Дмитро Волошин.

"Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", - заявив Зеленський.