Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В ЗСУ створять Командування далекобійного впливу на Росію та Об'єднані сили швидкого реагування

Також Зеленський заявив про трансформацію штурмових військ.

В ЗСУ створять Командування далекобійного впливу на Росію та Об'єднані сили швидкого реагування

Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних Сил Командування далекобійного впливу на Росію

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як заявив президент, це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. 

Реклама

"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - зазначив Зеленський.

Також в Україні відбудеться трансформація штурмових військ, зокрема на рівні управління.

"Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", - підкреслив президент.

Також Зеленський заявив про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті.

Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування буде Герой України Дмитро Волошин.

"Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", - заявив Зеленський.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies