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Російські окупанти скинули авіабомби по центру Запоріжжя: є загиблі та постраждалі

На місцях працюють екстрені служби.

Російські окупанти скинули авіабомби по центру Запоріжжя: є загиблі та постраждалі
наслідки атаки РФ
Фото: Запорізька ОВА

10 липня російські війська завдали авіаударів по центральній частині Запоріжжя. Попередньо відомо про загиблу та поранених. 

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Фото: Запорізька ОВА

"Ворог атакував центр Запоріжжя... Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки...", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про загиблу людину. Сталося займання автомобілів і будинку. 

Фото: Запорізька ОВА

"російські авіабомби спричинили руйнування у обласному центрі... На місцях працюють екстрені служби", – каже Федоров.

Пізніше в ОВА повідомили, що щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, локалізовують вогнеборці.

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