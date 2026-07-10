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10 липня російські війська завдали авіаударів по центральній частині Запоріжжя. Попередньо відомо про загиблу та поранених.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Фото: Запорізька ОВА

"Ворог атакував центр Запоріжжя... Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки...", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про загиблу людину. Сталося займання автомобілів і будинку.

Фото: Запорізька ОВА

"російські авіабомби спричинили руйнування у обласному центрі... На місцях працюють екстрені служби", – каже Федоров.

Пізніше в ОВА повідомили, що щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, локалізовують вогнеборці.