10 липня російські війська завдали авіаударів по центральній частині Запоріжжя. Попередньо відомо про загиблу та поранених.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог атакував центр Запоріжжя... Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки...", – ідеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо про загиблу людину. Сталося займання автомобілів і будинку.
"російські авіабомби спричинили руйнування у обласному центрі... На місцях працюють екстрені служби", – каже Федоров.
Пізніше в ОВА повідомили, що щонайменше 15 приватних будинків зруйновані та пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, локалізовують вогнеборці.
- У Запорізькій області одна людина загинула, і ще 12 поранені через російські атаки по обласному центру та району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1038 ударів.