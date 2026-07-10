На Волині 13 липня розпочнуться ексгумаційні роботи на місці колишніх сіл Острівки та Воля Островецька

Їхня мета — віднайдення, ексгумація та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року.

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька, що нині входять до Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області, з 13 липня до 7 серпня 2026 року проводитимуть ексгумаційні роботи. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті.

Дослідження виконуватиме ТОВ «Спеціалізована установа "Волинські старожитності"» за участю польських фахівців — співробітників Інститут національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавський медичний університет.

Український інститут національної пам'яті також залучив фахівців КП ЛОР «Доля», які здійснюватимуть фаховий нагляд і консультаційну підтримку під час проведення робіт.

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В УІНП зазначили, що дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної пам'яті.

В інституті наголосили, що спільна робота над збереженням пам'яті та готовність до порозуміння сприяють зближенню українського і польського народів.

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Як повідомили в УІНП, у квітні 2026 року на території колишніх сіл уже проводили пошукові роботи. Тоді дослідили дев'ять локацій, а на трьох із них — «Воля Островецька 1», «Острівки 1» та «Школа» — виявили ознаки поховань і людські останки. На інших обстежених ділянках слідів поховань не знайшли.