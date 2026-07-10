У Львові відправили під варту 23-річного військового в СЗЧ, підозрюваного у нападі на поліцейського під час конфлікту з ТЦК

У Львові суд відправив під варту на 60 діб 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час нещодавнього конфлікту з ТЦК. Про це повідомляє “Суспільне”.

За даними слідства, 9 липня чоловік вдарив заступника очільника одного з районних управлінь поліції Львова і розпиляв балончик в обличчя інспектора секції превенції. Правоохоронці отримали травми і опіки, розповів прокурор.

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На засіданні суду Гаврилов сказав, що визнає факт насильства проти поліцейського, але не застосування балончика. Прокурор клопотав про тримання під вартою, а адвокатка підозрюваного — про домашній арешт та носіння електронного браслета.