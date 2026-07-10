СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які командували ударом «Іскандера» по селу Гроза на Харківщині у 2023 році

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Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки у взаємодії з ГУР МО України зібрали доказову базу на вище командування ЗС РФ, відповідальне за ракетний удар по селищу Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, у жовтні 2023 року.

Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано атакували місцеве кафе балістичною ракетою «Іскандер-М», коли там проходив поминальний захід за загиблим українським воїном.

Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 59 цивільних осіб, серед яких – одна малолітня дитина. Ще п’ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Також було повністю зруйновано приміщення кафе, пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, будівлю сільради та 12 цивільних авто.

За даними слідства, рішення про здійснення ракетного удару прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

За наказом Кіма підготовкою ракетної атаки займалися:

віцеадмірал Сергій Пінчук – заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;

– заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ; контрадмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;

– начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ; полковник Дмитро Козловський – начальник штабу - перший заступник начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ.

Безпосередньо наказ на здійснення пуску балістичної ракети віддав полковник Іван Петров – командир 119-ї ракетної бригади ЗС РФ.

Також встановлено, що запуск ракети, оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною масою 480 кг, здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади країни-агресора з території Воронезької області.

У жовтні 2023 року СБУ «по гарячих слідах» встановила особи двох коригувальників, які під час окупації Куп’янська у 2022 році перейшли на бік ворога та напередодні звільнення прифронтового міста втекли до РФ.

Уже перебуваючи на території країни-агресора, вони завуальовано випитували у знайомих із селища інформацію про місця масового зібрання людей для передачі ворогу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом військовим РФ про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних за воєнні злочини проти нашої держави.