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В АОЗ прокоментували закупівлю гранатометів, щодо яких СБУ провела обшуки

В Агенції пояснили, що після того, як пропозицію визнали переможною, вони звернулися до органів військового управління для підтвердження, що товар відповідає потребам

В АОЗ прокоментували закупівлю гранатометів, щодо яких СБУ провела обшуки
Оприлюднені СБУ гранатомети
Фото: Служба безпеки України

В Агенції оборонних закупівель розповіли, що законтрактували одноразові протитанкові гранатомети РПГ-75М, запропоновані «Українською бронетехнікою», оскільки вони дали найнижчу вартість. Про це написали на фейсбук-сторінці АОЗ.

В Агенції пояснили, що після того, як пропозицію визнали переможною, вони звернулися до органів військового управління для підтвердження, що запропонований товар є аналогом предмету закупівлі, визначеному потребою. 

«Після отримання такого підтвердження правових підстав для відхилення пропозиції та укладення контракту з іншим учасниками, що надали дорожчі пропозиції, не було», – зазначили в АОЗ.

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Відповідно, в Агенції кажуть, що виплатили постачальнику аванс. Так як компанія не мала ризикової простроченої дебіторської заборгованості, системного невиконання контрактів або інших обмежувальних обставин, як, наприклад, наявність вироків судів у кримінальних справах тощо.

Якщо ж товар не приймає служба забезпечення ЗСУ, постачальник має повернути аванс.

В АОЗ додали, що якщо слідство встановить факт змови працівників Агенції з постачальником або інші порушення – «до них будуть застосовані всі передбачені законодавством та антикорупційною політикою Агенції механізми відповідальності».

9 липня оборонна компанія «Українська бронетехніка» заявила про побиття Максима Полив’яного – першого заступника директора під час слідчих дій, які проводили співробітники СБУ. 

Справа стосується постачання одноразових гранатометів, закупівлю яких Агенція оборонних закупівель оголосила в лютому цього року. В компанії вважають, що Служба безпеки нібито фальшує інформацію про гранатомети, намагаючись довести, що вони браковані.

Згодом в СБУ повідомили, що провели 13 обшуків в АОЗ та в оборонній компанії і за місцем проживання причетних осіб у справі про закупівлю для Сил оборони застарілих одноразових протитанкових гранатометів "неналежної якості за завищеною вартістю".

У Службі безпеки заперечили, що було побиття під час обшуків.

10 липня на сторінці оборонної компанії опублікували відео із зовнішніх камер спостереження, на якому затримують заступника директора «Української бронетехніки», ставлячи його на коліна та вдягаючи наручники.

Як повідомили в компанії, після того, як Полив’яного завели до будинку, його затягнули у вбиральню, кинули на підлогу та били по голові. «Потім ведуть до вітальні, де нарешті один з них представляється та вмикає камеру – починається запис "слідчої дії"», – йдеться в дописі.

Зазначено, що у заступника генерального директора діагностували струс мозку, він у лікарні. «Вищевказані факти оформлені у Заяву про вчинення кримінального правопорушення – перевищення влади або службових повноважень та катування», – йдеться в дописі. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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