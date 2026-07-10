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У Хмельницькій області затримали підозрюваного в підготовці ударів Росії по регіону

Це студент з Харкова, що після початку повномасштабної війни переїхав на захід країни. 

У Хмельницькій області затримали підозрюваного в підготовці ударів Росії по регіону
Паспорт громадянина Росії, вилучений у підозрюваного
Фото: СБУ

У Хмельницькій області затримали 22-річного чоловіка, підозрюваного в підготовці російських ударів по регіону. За інформацією слідства, студент із Харкова з російським громадянством був завербований ворогом і надсилав ФСБ перелік потенційних цілей для атак. 

Серед них – підстанції, склади, промислові цехи, адміністративні будівлі й командні пункти оборонців. Про це СБУ повідомила в Facebook

«Також фігурант орендував авто, на якому об’їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з рф про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького. Зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер із позначками українських об’єктів на гугл-картах»", – йдеться в пресрелізі. 

Під час обшуків у чоловіка виявили паспорт Росії, оформлений до початку повномасштабної війни, й телефон з доказами роботи на окупантів. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Підозрюваний під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне.

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