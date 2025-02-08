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Командир, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині, помер

Костянтин Нагайко причетний  до ударів балістичними ракетами по території України.

Командир, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині, помер
Фото: ГУР МО

У Росії від отриманих травм внаслідок вибуху помер командир ЗС РФ Константин Нагайко, який причетний до воєнних злочинів проти України, зокрема він причетний до смерті 59 цивільних у селі Гроза на Харківщині.

Про це інформує ГУР МО.  "Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф (в/ч 03333) капітан константін наґайко,  причетний  до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема ―  вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині, вмер", ― ідеться у повідомленні української розвідки.  В ГУР МО нагадують, що 3 січня 2025 року Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановскої області РФ, де проходив військову службу.  "Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві  не допомогла", — додають у розвідці. 

У розвідці додають, що "за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата". 

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