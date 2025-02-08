Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини

З лінії фронту вдалося евакуювати 24 дітей.

За добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби російська армія вісім разів атакувала населені пункти Донецької області. Пошкоджено аграрний об'єкт, поранені цивільні.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Малинівці Гродівської громади через обстріли РФ зруйновано аграрний об'єкт. У Лимані поранено людину. 

У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків і соціальний заклад. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, у тому числі 24 дитини.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies