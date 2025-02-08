Упродовж доби російська армія вісім разів атакувала населені пункти Донецької області. Пошкоджено аграрний об'єкт, поранені цивільні.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Малинівці Гродівської громади через обстріли РФ зруйновано аграрний об'єкт. У Лимані поранено людину.

У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків і соціальний заклад. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.

У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 250 людей, у тому числі 24 дитини.