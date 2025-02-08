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АТЕШ: після ударів по НПЗ росіяни приховують збережене паливо у житлових дворах українців на ТОТ

Міноборони РФ розробило нову стратегію і вивезло паливо в районі лінії фронту в Україні.

АТЕШ: після ударів по НПЗ росіяни приховують збережене паливо у житлових дворах українців на ТОТ
Фото: Атеш

Міністерство оборони РФ розробило нову стратегію зберігання палива після серії успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах. 

За інформацією партизанського руху "Атеш", окупанти ховають паливо в автоцистернах і маскують їх у житлових дворах українців в районі лінії фронту.

"Зараз ми отримуємо дедалі більше підтверджень цьому: цілі колони паливозаправників і автоцистерн виходять із Криму, переміщуються до лінії фронту, а потім маскуються в житлових районах і у дворах", — ідеться у повідомленні.

Російська армія виявилася нездатною захистити свою інфраструктуру, тож тепер змушена постійно пересувати пальне, ховати його під навісами, у сараях, біля магазинів і житлових будинків.

"Це спроба уникнути ударів, але ми фіксуємо кожен маршрут і точку зберігання", — наголошують в "Атеш".

  • Сьогодні вночі безпілотники атакували ще дві нафтопереробні станції у двох регіонах Росії. У Міноборони РФ заявляють про начебто збиття 36 українських безпілотників.
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