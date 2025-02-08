Росіяни вночі атакували дронами Київщину: пошкоджені будинки

У ніч на 8 лютого російська армія атакувала дронами Київську область. Внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження приватних будинків.

Про це інформує Київська ОВА.

"Вночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.

В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.