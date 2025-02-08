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ГУР: РФ готує провокацію проти Коордштабу

У відомстві закликають повідомляти правоохоронні структури про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з полоненими українцями.

ГУР: РФ готує провокацію проти Коордштабу

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попередили про російську провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені підроблені документи.

Про це повідомляє ГУР МО.

За даними ГРУ, це папери з "шапкою", де йдеться про Коордштаб, або з його емблемами. Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.

У відомстві додають, що грубо сфальшовані папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок — дискредитувати роботу державних структур і посіяти недовіру.

Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну. 

У ГУР закликають бути уважними, не поширювати у соцмережах дезінформацію і не довіряти неперевіреним особам та організаціям, які можуть пропонувати допомогу. Також необхідно негайно повідомляти правоохоронні структури про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з полоненими українцями.

Абсолютно вся допомога спеціалістів Коордштабу є безкоштовною, наголосили в ГУР.

  • У грудні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про нову хвилю шахрайства ‒ зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти.
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