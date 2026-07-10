Журналіст “Української правди” Михайло Ткач заявив про напад на знімальну групу під Києвом із застосуванням зеленки.

“Вчора ввечері під час святкування Ігоря Кривецького в заміському комплексі Едем Київ охоронці скоїли напад на знімальну групу Української правди із застосуванням зеленки. Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів”, – написав Ткач.

Він також нагадав, що дороги є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства.

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Ігор Кривецький був народним депутатом VII скликання. З 2010 року по 2012 рік – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» (№ 5 у списку). У Львівській облраді був заступником голови депутатської комісії з питань законності, прав людини та військових проблем.

Після обрання народним депутатом України 7-го скликання від ВО «Свобода» (№ 13 у списку), призначений секретарем Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За даними Forbes Україна, Кривецький має готельно-ресторанний бізнес – Edem Family. Декілька років тому він розширився на Конча-Заспу.