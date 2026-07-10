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Журналіст “Української правди” заявив про напад на знімальну групу під Києвом із застосуванням зеленки

Напад стався біля заміського комплексу “Едем Київ”, де проходило “святкування Ігоря Кривецького”.

Журналіст “Української правди” заявив про напад на знімальну групу під Києвом із застосуванням зеленки
Ймовірні нападники
Фото: Facebook / Mykhailo Tkach

Журналіст “Української правди” Михайло Ткач заявив про напад на знімальну групу під Києвом із застосуванням зеленки.

“Вчора ввечері під час святкування Ігоря Кривецького в заміському комплексі Едем Київ охоронці скоїли напад на знімальну групу Української правди із застосуванням зеленки. Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів”, – написав Ткач.

Він також нагадав, що дороги є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства.

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Ігор Кривецький був народним депутатом VII скликання. З 2010 року по 2012 рік – депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» (№ 5 у списку). У Львівській облраді був заступником голови депутатської комісії з питань законності, прав людини та військових проблем.

Після обрання народним депутатом України 7-го скликання від ВО «Свобода» (№ 13 у списку), призначений секретарем Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

За даними Forbes Україна, Кривецький має готельно-ресторанний бізнес – Edem Family. Декілька років тому він розширився на Конча-Заспу. 

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