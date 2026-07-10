Нічна повітряна атака , 283 бойових зіткнення, бої на Костянтинівському та Словʼянському напрямках, ворожі обстріли, суд щодо санкцій проти Петра Порошенка.

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Національний банк України 10 липня представив нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений поет, дисидент і перекладач Василь Стус, що загинув в радянському таборі в Пермській області в 1985 році.

Купюра перебуватиме в обігу з 4 вересня.

Нова банкнота вшановує Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, політв’язня СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).

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Подробиці та фото – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 283 бої, переважно на Костянтинівському (33) та Словʼянському (30) напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 штурмових дій агресора, на Гуляйпільському – 22.

Сили оборони уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1460 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 2 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 416 280 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 10 липня сили ППО знешкодили 114 із 137 запущених російських безпілотників.

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Зафіксували влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.

Докладніше – в новині.

У ніч на 10 липня чергової атаки ударних безпілотників зазнала ворожа столиця Москва. Мер Сергій Собянін кілька разів писав у соцмережах про нібито "знищення" БПЛА системами протиповітряної оборони.

Московський аеропорт Домодєдове припинив приймати та відправляти рейси. Такі ж заходи було запроваджено і на головному летовищі Санкт-Петербурга Пулково - це свідчить про те, що атака може бути спрямована не лише на Москву, але й значно північніше.

7 липня у Москві скаржилися на "найбільшу за два роки атаку дронів", тоді було повідомлення про понад 400 безпілотників, які летіли на місто.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив народному депутату, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку в задоволенні позову щодо скасування затверджених президентом санкцій Ради нацбезпеки і оборони.

Повне рішення суду оголосять за п'ять днів. Захист Порошенка планує подавати апеляцію до Великої палати на це рішення.

Адвокат Петра Порошенка повідомив, що судовий процес тривав півтора роки.

«Рішення ухвалено з двома окремими думками суддів», – повідомили в пресслужбі політсили в Facebook. Тобто було п'ять суддів, з яких двоє мали іншу думку. Порошенко і його адвокат звернули увагу, що 15 суддів в день розподілу були в відпустці.

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Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що Порошенко планує позиватися до Європейського суду з прав людини.

Більше інформації – в новині.

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