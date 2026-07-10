Верховний Суд відмовив Порошенку в скасуванні санкцій РНБО проти нього

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив народному депутату, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку в задоволенні позову про скасування затверджених президентом санкцій Ради нацбезпеки і оборони. Про це стало відомо з трансляції оголошення рішення «Євросолідарністю».

Повне рішення суду оголосять за п'ять днів. Захист Порошенка планує подавати апеляцію до Великої палати на це рішення.

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністартивного суду головуючої судді Радишевської постановив: у задоволенні адміністративного позову Порошенка до президента України, РНБО, Кабміну, міністерства економіки, довкілля і сільського господарства про визнання протиправним і скасування указу відмовити.

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«Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги», – повідомила суддя Радишевська.

Адвокат Петра Порошенка повідомив, що судовий процес тривав півтора роки. Пів року, за його словами, «затягували» передачу диску, і в підсумку передали не той, який використовувала РНБО.

«Ми виявили, що були сфальсифіковані документи, на підставі яких були впроваджені санкції», – заявив він.

Фото: Євросолідарність у Facebook Суд зачитав рішення за позовом Порошенка проти Зеленського

«Рішення ухвалено з двома окремими думками суддів», – повідомили в пресслужбі політсили в Facebook.

Було п'ять суддів, з яких двоє мали іншу думку. Порошенко і його адвокат звернули увагу, що 15 суддів в день розподілу були в відпустці.

«Більшість з яких пішла в відпустку лише на цей день або навіть на дві години, поки йшов розподіл справи», – прокоментував нардеп.

Він подасть заяву до правоохоронних органів з цього приводу.

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Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що Порошенко планує позиватися до Європейського суду з прав людини.

Санкції проти Петра Порошенка

Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого 2025, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.

СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про «вугільну справу», що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.

Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі «Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?».

Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.

Верховний Суд розглядає позов Порошенка про визнання санкцій незаконними з весни 2025.