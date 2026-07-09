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72 бригада ім. Чорних запорожців отримала від «Українскої команди» велику електростанцію Пресреліз

Бійці бригади виконують надважкі завдання на Харківщині. 

72 бригада ім. Чорних запорожців отримала від «Українскої команди» велику електростанцію
Електростанція від волонтерів

Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Чергову потужну електростанцію волонтери передали бійцям 72 ОМБр. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Електроенергії на фронті забагато не буває. Адже все важливе військове обладнання працює від електромереж. «Українська команда» передала чергову велику дизельну електростанцію бійцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців», - йдеться у повідомленні. 

В «Українській команді» зазначили, що бійці цієї бригади на початку повномасштабного вторгнення обороняли столицю та Київщину, з літа 2022 року вели бої за Донбас, а зараз виконують надважкі завдання на Харківщині. 

Бійці 72 бригади подякували всім українцям, які підтримують військо і допомагають наближати Перемогу.  

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 600 великих генераторів і зарядних станцій. А загалом вартість допомоги, яку «Українська команда» передала з початку повномасштабного вторгнення військовим та цивільним, перевищує пів мільярда гривень.

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