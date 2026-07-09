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У французькому місті Ліон почало роботу нове генеральне консульство України

Очолив установу Сергій Есаулов.

У французькому місті Ліон почало роботу нове генеральне консульство України
генеральне консульство України в Ліоні, Франція
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про офіційний початок роботи Генерального консульства України у французькому місті Ліон. 

Нова дипломатична установа розпочала прийом громадян вранці 9 липня, повідомило МЗС.

Генконсульство охоплюватиме французькі регіони Овернь-Рона-Альпи, Прованс-Альпи-Лазурний Берег і Корсику. Це дозволить забезпечити доступність послуг та зв’язки з українською громадою, яка в цьому окрузі, за неофіційними даними, налічує близько 45 тисяч осіб. 

Генеральним консулом призначили Сергія Есаулова.

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