У французькому місті Ліон почало роботу нове генеральне консульство України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про офіційний початок роботи Генерального консульства України у французькому місті Ліон.
Нова дипломатична установа розпочала прийом громадян вранці 9 липня, повідомило МЗС.
Генконсульство охоплюватиме французькі регіони Овернь-Рона-Альпи, Прованс-Альпи-Лазурний Берег і Корсику. Це дозволить забезпечити доступність послуг та зв’язки з українською громадою, яка в цьому окрузі, за неофіційними даними, налічує близько 45 тисяч осіб.
Генеральним консулом призначили Сергія Есаулова.