Москва перебуває під атакою безпілотників, аеропорт Домодєдово закритий

У ніч на 10 липня чергової атаки ударних безпілотників зазнає ворожа столиця Москва. Мер Сергій Собянін кілька разів писав у соцмережах про нібито "знищення" БПЛА системами протиповітряної оборони.

Загалом атака триває понад три години, за цей час офіційно відомо про десяток дронів, які рухалися в бік Москви.

Московський аеропорт Домодєдове припинив приймати та відправляти рейси. Такі ж заходи було запроваджено і на головному летовищі Санкт-Петербурга Пулково - що свідчить про те, що атака може бути спрямована не лише на Москву, але й значно північніше.

7 липня у Москві скаржилися на "найбільшу за два роки атаку дронів", тоді було повідомлення про понад 400 безпілотників, які летіли на місто.