«Слідство.інфо» ідентифікувало нападника, який перекинув авто ТЦК у Львові. Це 28-річний військовий з історією правопорушень

В 2020 році він був засуджений за крадіжку телефону і навушників, у квітні цього року його зловили на службі п'яним.

Журналісти «Слідство.інфо» ідентифікували чоловіка, що брав участь у нападі на військових ТЦК у Львові 8 липня. Це 28-річний військовослужбовцеь Роман Стегній, якого неодноразово притягали до адміністративної відповідальності, а в 2020 році – засудили за крадіжку телефону й навушників.

Стегній був одним з тих, хто перекинув машину групи оповіщення. Він зізнався в цьому на відеозаписі, опублікованому Романом Юр'євим.

«Я військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Зробив провину. Я вискочив на машину, перекинув. Більше такого не повториться. Шкодую. Я повернуся з відпустки і так само буду на полі бою», – сказав він.

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80-та бригада ДШВ повідомила, що до червня 2023 року Стегній служив у них, а потім перевівся. Станом на червень 2026-го він залишався військовослужбовцем.

Чоловік мав декілька епізодів правопорушень, зокрема в 2020 році штовхав і ображав патрульного НГУ біля школи в Львові. До відповідальності його не притягнули через закінчення строку накладання стягнення.

Напад на військових у Львові

У середу ввечері в Сихівському районі Львова натовп напав на військових з групи оповіщення. Люди перекинули автомобіль й били в ньому вікна.

Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп.

Участь у нападі і блокуванні брали сотні людей. Військових було троє. Двоє з них отримали травми і потребували медичного огляду.

На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов і міністерство оборони. Вони очікують від правоохоронців на встановлення осіб винних і притягнення до відповідальності.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – сказав Буданов.

Увечері 9 липня напад прокоментував президент Володимир Зеленський. Він коротко сказав, що це «дуже погана історія» і погане ставлення до людей в військовій формі.

Того ж дня львівські ветерани ідентифікували частину нападників. 10 липня суд обрав запобіжний захід одному з затриманих – 28-річному військовому в СЗЧ.

Нині СБУ повідомила, що разом з поліцією ідентифікувала ще чотирьох підозрюваних у нападі. Це 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину.