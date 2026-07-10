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Росіяни FPV-дроном атакували поліцейських під час евакуації цивільних з Дружківки

Усі отримали поранення. 

Росія атакувала евакуаційну групу «Білих янголів» у Дружківці. Ворог вдарив FPV по машині в момент евакуації маломобільного чоловіка та його сина. 

Троє поліцейський зазнали поранень, також постраждали обидва цивільних. Попри травми, правоохоронці змогли провести евакуацію, повідомили в Національній поліції. 

«На те, щоб зупинити кровотечу й перев’язати рани собі та цивільним, було лише кілька хвилин, бо на удар уже заходив другий дрон», – йдеться у повідомленні. 

Ворог не вперше прицільно атакує евакуаційні екіпажі в різних областях. 

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