Подружжя російських шпигунів отримало по 15 років тюрми за коригування ударів по Одесі

Також зрадники збирали дані про бойові позиції української протиповітряної оборони та логістичні склади Сил оборони.

Двоє осіб отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна після того, як СБУ затримала їх у грудні 2022 року, коли вони коригували обстріли Одеси та її околиць.

Як повідомила спецслужба, головними цілями російських шпигунів були бойові позиції української протиповітряної оборони та логістичні склади Сил оборони.

Слідство з'ясувало, що ракетні удари наводив громадянин Росії. Раніше він воював у Чечні, а згодом переїхав жити в Одесу. Російська розвідка завербувала його для підривної діяльності ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Чоловік залучив до цієї роботи і свою дружину, яка раніше жила у Нижньогородській області Росії.

Після 24 лютого 2022 року російські куратори активували агентів. Щоб дізнатися координати зенітно-ракетних комплексів ЗСУ і складів, подружжя намагалося завербувати українського військового. Також вони приховано випитували інформацію у знайомих під час звичайних розмов.

Усі зібрані дані шпигуни позначали на гугл-картах і відправляли окупантам через зв’язкового. Суд визнав агентів винними у шпигунстві, яке вони вчинили за попередньою змовою групою осіб.