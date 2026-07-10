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Зеленський: Українські дрони вже можуть уразити будь-який нафтопереробний завод у Росії

"Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя".

Зеленський: Українські дрони вже можуть уразити будь-який нафтопереробний завод у Росії
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони цього тижня досягли важливих результатів у завданні ударів по російських об’єктах, які забезпечують ведення війни.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За його словами, українські далекобійні безпілотники вперше уразили нафтопереробний завод в Омську, що розташований майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

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"Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", – наголосив Зеленський.

Окрім Омського НПЗ, цього тижня українські удари були завдані по нафтових об’єктах у Саратовській, Ростовській, Тверській, Ставропольській та Краснодарській областях РФ, а також у Татарстані й Башкортостані.

Президент також повідомив про ураження військового аеродрому у Воронезькій області та стратегічного підприємства у Твері. Крім того, українські дрони атакували об’єкти у Московській, Ленінградській та Брянській областях.

За словами глави держави, план далекобійних ударів по російській військовій та паливній інфраструктурі виконується відповідно до задуму.

"Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!" – зазначив Зеленський.

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