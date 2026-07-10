"Жертви волають не про помсту, а про пам'ять та правду", - заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область в суботу, 11 липня. Він візьме участь у вшануванні загиблих поляків під час Волинської трагедії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Завтра на Волині, у 83-тю річницю Кривавої неділі, я вшаную пам'ять убитих під час Волинської різанини", - заявив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що вже багато років єпископ Віталій Скомаровський з Луцька організовує там поминальні служби.

"Наші думки та молитви будуть з усіма, хто загинув лише тому, що був поляками. Жертви волають не про помсту, а про пам'ять та правду", - написав польський віцепрем'єр-міністр.