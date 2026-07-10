Окупанти атакували Сумщину реактивними безпілотниками: є постраждалі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Увечері 10 липня росіяни атакували реактивними безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині. Двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Двох поранених чоловіків госпіталізували. Вони отримали важкі травми, стан постраждалих оцінюють, як стабільний.

Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.

Як додали в ОВА, за сьогодні внаслідок російських атак постраждали троє жителів Конотопської громади та один житель Сумської громади. Вони отримали неважкі ушкодження.