Окупанти атакували Сумщину реактивними безпілотниками: є постраждалі

Увечері 10 липня росіяни атакували реактивними безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині. Двоє людей постраждали.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворог поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.
Двох поранених чоловіків госпіталізували. Вони отримали важкі травми, стан постраждалих оцінюють, як стабільний.
Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.
Як додали в ОВА, за сьогодні внаслідок російських атак постраждали троє жителів Конотопської громади та один житель Сумської громади. Вони отримали неважкі ушкодження.
- Увечері 9 липня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Внаслідок атаки безпілотника поранення отримав водій вантажного автомобіля.