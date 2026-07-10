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Окупанти атакували Сумщину реактивними безпілотниками: є постраждалі

Росіяни влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Окупанти атакували Сумщину реактивними безпілотниками: є постраждалі
голова Сумської ОВА Олег Григоров
Фото: facebook / Олег Григоров

Увечері 10 липня росіяни атакували реактивними безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині. Двоє людей постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.

Двох поранених чоловіків госпіталізували. Вони отримали важкі травми, стан постраждалих оцінюють, як стабільний. 

Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки уточнюються.

 Як додали в ОВА, за сьогодні внаслідок російських атак постраждали троє жителів Конотопської громади та один житель Сумської громади. Вони отримали неважкі ушкодження.

  • Увечері 9 липня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Внаслідок атаки безпілотника поранення отримав водій вантажного автомобіля.
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