СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки на об'єкт інфраструктури

Пожежа виникла на площі 4 000 квадратних метрів.

На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки на об'єкт інфраструктури
наслдки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на один із об'єктів інфраструктури Київської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією відомства, площа займання сягнула 4 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені десятки рятувальників і спеціальна техніка.

У ДСНС зазначили, що роботи проводилися у надзвичайно складних умовах – за дуже високої температури та під постійною загрозою повторних російських ударів.

До гасіння пожежі та ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, зведений загін рятувальників, місцеву пожежну охорону, пожежну службу Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також три пожежні поїзди.

Інформація про можливих постраждалих або масштаби пошкодження інфраструктури наразі уточнюється.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies