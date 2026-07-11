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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на один із об'єктів інфраструктури Київської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією відомства, площа займання сягнула 4 000 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені десятки рятувальників і спеціальна техніка.

У ДСНС зазначили, що роботи проводилися у надзвичайно складних умовах – за дуже високої температури та під постійною загрозою повторних російських ударів.

До гасіння пожежі та ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, зведений загін рятувальників, місцеву пожежну охорону, пожежну службу Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також три пожежні поїзди.

Інформація про можливих постраждалих або масштаби пошкодження інфраструктури наразі уточнюється.