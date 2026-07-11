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Зеленський після нічної атаки РФ закликав партнерів прискорити передачу Patriot та розвиток антибалістики

Ще до оголошення повітряної тривоги були зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі.

Зеленський після нічної атаки РФ закликав партнерів прискорити передачу Patriot та розвиток антибалістики
Київ. Наслідки обстрілів РФ 11 липня
Фото: ДСНС України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку Росії, під час якої окупанти застосували понад 120 ударних безпілотників і 12 ракет. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидше реалізувати домовленості із союзниками щодо посилення української протиповітряної оборони та розвитку антибалістичного захисту.

Про це президент повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, у Києві внаслідок нічної атаки поранення отримали 11 людей, серед яких одна дитина. Він зазначив, що ще до оголошення повітряної тривоги були зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі.

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У столиці пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та богословська семінарія. Ліквідація наслідків обстрілів також триває в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Президент повідомив, що цієї ночі Росія застосувала понад 120 дронів та 12 ракет, половина з яких була балістичною. За його словами, українські сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак перехопити балістичні ракети не вдалося.

Зеленський наголосив, що Україна очікує від міжнародних партнерів виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО, зокрема щодо нових пакетів військової допомоги.

"Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на "Patriot" та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це", – заявив глава держави.

За словами президента, посилення протиповітряної та протиракетної оборони залишається одним із ключових пріоритетів для захисту українських міст і цивільного населення.

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