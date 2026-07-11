СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСуспільствоПодії

Після російської атаки 15 червня Успенський собор у Києві знову зі світлом, – ДТЕК

Попри складніть відновлювальних робіт, фахівцям вдалося повернути електропостачання до собору.

Після російської атаки 15 червня Успенський собор у Києві знову зі світлом, – ДТЕК
Фото: Зоряна Стельмах

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання до Успенського собору в Києві, який зазнав руйнувань унаслідок російської атаки 15 червня.

Про це повідомили у Групі ДТЕК.

У компанії зазначили, що після обстрілу одна з найважливіших християнських святинь України залишилася без електроенергії. Відновлювальні роботи були складними, однак фахівцям вдалося повернути електропостачання до собору.

"Після російської атаки Успенський собор залишився без електрики. Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору", – зазначили в компанії.

Читайте такожЗавершено роботи з консервації пошкодженого даху Києво-Печерської лаври, - ДСНС

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies