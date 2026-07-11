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Енергетики ДТЕК відновили електропостачання до Успенського собору в Києві, який зазнав руйнувань унаслідок російської атаки 15 червня.

Про це повідомили у Групі ДТЕК.

У компанії зазначили, що після обстрілу одна з найважливіших християнських святинь України залишилася без електроенергії. Відновлювальні роботи були складними, однак фахівцям вдалося повернути електропостачання до собору.

"Після російської атаки Успенський собор залишився без електрики. Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору", – зазначили в компанії.