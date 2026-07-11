Росіяни вдарили по багатоповерхівці Ізюма на Харківщині, є поранені

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Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці в Ізюмі, 26 червня 2026

Російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині. Четверо людей зазнали травм. Пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Армія рф завдала удару по Ізюму. Наразі відомо про 4 постраждалих, їм надається медична допомога.

Пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці працюють усі наші екстрені служби", – ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, в м. Ізюм вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані.

Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини.