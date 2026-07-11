Росіяни вдарили по багатоповерхівці Ізюма на Харківщині, є поранені

Російські війська атакували місто Ізюм на Харківщині. Четверо людей зазнали травм. Пошкоджена багатоповерхівка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Армія рф завдала удару по Ізюму. Наразі відомо про 4 постраждалих, їм надається медична допомога.
Пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці працюють усі наші екстрені служби", – ідеться у повідомленні.
За уточненою інформацією, в м. Ізюм вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані.
Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини.
- Унаслідок атаки РФ у Немишлянському районі Харкова відомо про 8 поранених. У Шевченківському зафіксовано влучання.