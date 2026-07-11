У Херсоні комунальник підірвався на російській міні "Пелюстка"

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У Корабельному районі Херсона працівник комунального підприємства постраждав підірвавшись на російській протипіхотній міні "Пелюстка" під час виконання робіт.

Про це повідомила Херсонська МВА.

За інформацією МВА, 55-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму. Наразі він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

Жителів деокупованих територій закликають бути максимально обережними, адже через російську агресію значні площі залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.