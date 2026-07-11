У Херсоні комунальник підірвався на російській міні "Пелюстка"

У Корабельному районі Херсона працівник комунального підприємства постраждав підірвавшись на російській протипіхотній міні "Пелюстка" під час виконання робіт.
Про це повідомила Херсонська МВА.
За інформацією МВА, 55-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму. Наразі він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.
Жителів деокупованих територій закликають бути максимально обережними, адже через російську агресію значні площі залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.
- Уранці 11 липня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.