У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні комунальник підірвався на російській міні "Пелюстка"

У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму.

У Херсоні комунальник підірвався на російській міні "Пелюстка"
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

У Корабельному районі Херсона працівник комунального підприємства постраждав підірвавшись на російській протипіхотній міні "Пелюстка" під час виконання робіт.

Про це повідомила Херсонська МВА.

За інформацією МВА, 55-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму. Наразі він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

Жителів деокупованих територій закликають бути максимально обережними, адже через російську агресію значні площі залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies