Кулеба: у Вишневому на Київщині після російської атаки відновлюють сім гуртожитків залізничників

У Вишневому Київської області тривають відновлювальні роботи у семи гуртожитках, які були пошкоджені внаслідок російської атаки 6 липня. У цих будівлях проживають 160 родин працівників залізниці.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
За його словами, одразу після ворожого удару на місце прибули фахівці Укрзалізниці, які того ж дня розпочали аварійно-відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу також долучилися будівельні бригади УЗ з різних регіонів країни.
Наразі у пошкоджених гуртожитках встановлюють нові вікна та ремонтують приміщення, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися до своїх осель.
"Дякую команді Укрзалізниці за оперативність, професіоналізм і людяність. Саме так проявляється справжня стійкість – коли у найважчі моменти ніхто не залишається наодинці", – зазначив Олексій Кулеба.
Відновлювальні роботи тривають.
- Кабмін виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги громаді Вишневого, оскільки масштаби руйнувань після атаки РФ перевищують можливості місцевої влади.