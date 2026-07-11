Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба: у Вишневому на Київщині після російської атаки відновлюють сім гуртожитків залізничників

Відновлювальні роботи тривають.

Кулеба: у Вишневому на Київщині після російської атаки відновлюють сім гуртожитків залізничників
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

У Вишневому Київської області тривають відновлювальні роботи у семи гуртожитках, які були пошкоджені внаслідок російської атаки 6 липня. У цих будівлях проживають 160 родин працівників залізниці.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, одразу після ворожого удару на місце прибули фахівці Укрзалізниці, які того ж дня розпочали аварійно-відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу також долучилися будівельні бригади УЗ з різних регіонів країни.

Реклама

Наразі у пошкоджених гуртожитках встановлюють нові вікна та ремонтують приміщення, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися до своїх осель.

"Дякую команді Укрзалізниці за оперативність, професіоналізм і людяність. Саме так проявляється справжня стійкість – коли у найважчі моменти ніхто не залишається наодинці", – зазначив Олексій Кулеба.

Відновлювальні роботи тривають.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies