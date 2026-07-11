Кулеба: у Вишневому на Київщині після російської атаки відновлюють сім гуртожитків залізничників

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У Вишневому Київської області тривають відновлювальні роботи у семи гуртожитках, які були пошкоджені внаслідок російської атаки 6 липня. У цих будівлях проживають 160 родин працівників залізниці.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, одразу після ворожого удару на місце прибули фахівці Укрзалізниці, які того ж дня розпочали аварійно-відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків обстрілу також долучилися будівельні бригади УЗ з різних регіонів країни.

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Наразі у пошкоджених гуртожитках встановлюють нові вікна та ремонтують приміщення, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися до своїх осель.

"Дякую команді Укрзалізниці за оперативність, професіоналізм і людяність. Саме так проявляється справжня стійкість – коли у найважчі моменти ніхто не залишається наодинці", – зазначив Олексій Кулеба.

Відновлювальні роботи тривають.