ЗМІ: завод у Росії самовільно виробляє «піратські» автомобілі BMW

Автомобілі виробляються з деталей, що залишилися на «Автоторі» після завершення багаторічної співпраці з BMW.

Попри те, що німецький автовиробник BMW залишив Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, калінінградський автозавод «Автотор» продовжує збирати нові автомобілі BMW без ліцензії, використовуючи комплектуючі, що залишилися після припинення співпраці.

Про це пише ERR.

BMW припинила діяльність у Росії через кілька днів після вторгнення у 2022 році. Однак із березня 2025 року на російському ринку почали з'являтися позашляховики BMW, зібрані без дозволу компанії. Автомобілі виробляються з деталей, що залишилися на «Автоторі» після завершення багаторічної співпраці з BMW.

Реклама

Торік у Росії продали 145 таких «піратських» BMW. У документах зазначено, що вони випущені у 2025 році, хоча фактично відповідають моделям 2022 року, адже після цього BMW вже оновила дизайн лінійки X.

Речниця BMW Group Каролін Бахманн підтвердила, що «Автотор» у 2025 році розпочав обмежене виробництво автомобілів BMW із застарілих комплектів деталей, які залишилися на заводі після розриву співпраці у 2022 році. За її словами, таке виробництво без ліцензії триває нерегулярно й досі. BMW вже попередила органи влади, дилерів і потенційних покупців про ризики придбання таких автомобілів.

Базові версії трьох моделей позашляховиків, виготовлених у Калінінграді, коштують 11,9–12,9 млн рублів (153–166 тис. доларів), що значно дешевше за аналогічні BMW, ввезені до Росії через схеми паралельного імпорту.

Простіші комплектуючі — наприклад, шланги та електропроводку – вже виготовляють у Росії. Інші механічні деталі останнім часом закуповують у невідомих постачальників, щоб доповнити запаси, які залишилися ще з 2022 року. Водночас BMW не може безкінечно відстежувати рух усіх своїх компонентів. Вони можуть потрапляти до Росії через треті країни — Центральну Азію, Китай, Близький Схід та інші держави, які підтримують торговельні відносини з Росією.

Останнім часом у Росії помітно зросла кількість реєстрацій нових автомобілів BMW, хоча офіційна статистика не уточнює, де саме вони були виготовлені. Якщо повідомлення про високий попит на калінінградські BMW відповідають дійсності, виробництво без ліцензії може тривати ще досить довго.

На думку експертів, якщо до війни завод випускав близько 1000 автомобілів на місяць, а тепер лише 50, то запасів деталей, накопичених до 2022 року, може вистачити приблизно на п'ять років.