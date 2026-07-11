Китай у суботу евакуював понад 1,8 мільйона людей через тайфун «Баві», який наближається до великого східного міста Веньчжоу. Перед цим стихія завдала удару по південному архіпелагу Сакісіма в Японії, спричинивши сильні дощі та потужний вітер, а також пройшла поблизу півночі Тайваню. У провінції Чжецзян було евакуйовано понад 1,7 мільйона осіб, а ще понад 100 тисяч – у сусідній провінції Фуцзянь.

Про це пише Reuters.

Хоча тайфун поступово слабшає й сповільнюється, рухаючись на північний захід над прохолоднішими водами, він усе ще становить серйозну загрозу через величезну кількість вологи, яку несе. Його дощові фронти простягаються приблизно на відстань, співставну з довжиною території Франції.

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За даними Національного метеорологічного центру Китаю, станом на 08:08 за Гринвічем максимальна швидкість сталого вітру в епіцентрі тайфуну становила 144 км/год, що відповідає першій категорії за шкалою Саффіра—Сімпсона. Центр стихії перебував приблизно за 200 кілометрів на південний схід від міста Веньлін у провінції Чжецзян.

Очікується, що «Баві» вийде на суходіл поблизу Веньчжоу, де проживає близько 10 мільйонів людей, у неділю вранці.

У Японії та на Тайвані тайфун поки що не спричинив загиблих. Водночас на Філіппінах через сильні дощі, викликані посиленим південно-західним мусоном, вплив якого погіршив тайфун «Баві», загинули 17 людей. На Тайвані пожежно-рятувальна служба повідомила про 87 постраждалих. Більшість травм пов'язані з падіннями з мотоциклів і велосипедів, а також із людьми, яких збили сильні пориви вітру або травмували предмети, що впали. Тайванська влада евакуювала понад 14 тисяч людей, переважно з гірських районів, готуючись до проходження тайфуну на північ від острова.

Хоча «Баві» не вийшов на суходіл Тайваню, уряд вирішив вжити запобіжних заходів, оскільки синоптики прогнозували до одного метра опадів у деяких районах. Найбільше евакуйованих було на півночі та сході острова.

Через негоду було скасовано 920 міжнародних рейсів, фактично припинив роботу головний міжнародний аеропорт Тайваню в Таоюані поблизу Тайбея, а також усі 282 внутрішні авіарейси.

Майже всі міста й повіти острова оголосили вихідний на суботу, закривши державні установи та школи, які могли працювати у вихідний день. Водночас у Тайбеї частина ресторанів і магазинів залишалася відкритою.

Швидкісна залізниця, що сполучає північ і південь острова, продовжила роботу, але за скороченим графіком.