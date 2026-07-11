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Російські хакери зламували цивільні камери відеоспостереження, підключені до інтернету, щоб стежити за маршрутами військових перевезень НАТО та збором інформації про постачання озброєння Україні.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на спільне розслідування Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) і Служби військової розвідки та безпеки (MIVD).

За даними нідерландських спецслужб, пов'язані з Кремлем хакери отримували доступ до IP-камер, встановлених уздовж маршрутів транспортування військової техніки. Отримані відеодані використовувалися для збору розвідувальної інформації про постачання озброєння Україні.

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Після викриття операції власників камер, розташованих на відповідних маршрутах, попередили про необхідність посилити захист своїх пристроїв.

У спецслужбах зазначили, що операція була спрямована проти кількох європейських країн-членів НАТО, зокрема Нідерландів, а також України.

За інформацією AIVD і MIVD, найбільш уразливими виявилися домашні системи відеоспостереження та відеодзвінки, які мають віддалений доступ через інтернет. Багато таких пристроїв використовують стандартні паролі або працюють на застарілому програмному забезпеченні, що значно полегшує їхній злом.

У відомствах наголосили, що кіберзлочинці знаходять подібні пристрої за допомогою відкритих сервісів сканування мережі, після чого отримують до них доступ через інтернет.

Журналісти зазначають, що використання цивільних камер як інструменту розвідки стало одним із поширених методів сучасної війни, оскільки він є дешевшим і менш помітним, ніж застосування супутників або безпілотників.