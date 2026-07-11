У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії виявили та знешкодили п'ять морських дронів. Частина з них була споряджена вибухівкою.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, пише Digi24.

За словами Міруце, у морі були знайдені уламки п'яти безпілотних морських апаратів, які румунські служби знищили.

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"У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено. У деяких із них була вибухова речовина, в інших – ні", – заявив він.

Посадовець уточнив, що чотири такі випадки сталися ще до вибуху морського дрона в порту Констанца, ще один – після цього інциденту.

Коментуючи вибух безпілотника в порту Констанца та відсутність окремого звіту від румунської сторони, Міруце пояснив, що в мирний час безпека порту не належить до повноважень армії.

"Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Вона втручається лише тоді, коли до неї звертаються за підтримкою. За безпеку порту відповідають інші державні структури", – зазначив він.

Інших подробиць щодо походження морських дронів або обставин їхнього виявлення наразі не повідомляють.