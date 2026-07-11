У Чорному морі поблизу узбережжя Румунії виявили та знешкодили п'ять морських дронів. Частина з них була споряджена вибухівкою.
Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, пише Digi24.
За словами Міруце, у морі були знайдені уламки п'яти безпілотних морських апаратів, які румунські служби знищили.
"У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено. У деяких із них була вибухова речовина, в інших – ні", – заявив він.
Посадовець уточнив, що чотири такі випадки сталися ще до вибуху морського дрона в порту Констанца, ще один – після цього інциденту.
Коментуючи вибух безпілотника в порту Констанца та відсутність окремого звіту від румунської сторони, Міруце пояснив, що в мирний час безпека порту не належить до повноважень армії.
"Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Вона втручається лише тоді, коли до неї звертаються за підтримкою. За безпеку порту відповідають інші державні структури", – зазначив він.
Інших подробиць щодо походження морських дронів або обставин їхнього виявлення наразі не повідомляють.
- 5 червня у порту румунського міста Констанца вибухнув дрон. За попередньою інформацією, жертв немає.