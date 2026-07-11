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Коваленко: нова риторика Кремля може свідчити про підготовку до мобілізації

У Кремлі все частіше почали називати "СВО" війною.

Коваленко: нова риторика Кремля може свідчити про підготовку до мобілізації
Пєсков і Путін
Фото: росзмі

У Кремлі дедалі частіше відходять від терміну "спеціальна військова операція" і починають відкрито називати війну проти України повномасштабною війною. Такі зміни в офіційній риториці можуть свідчити про підготовку російського суспільства до нових рішень влади.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков дедалі частіше використовує формулювання, що "все починалося як СВО, але переросло у війну".

На думку керівника ЦПД, така зміна риторики є не випадковою.

"Це не просто словесна конструкція. Це свідома інформаційна підготовка населення РФ до проведення мобілізації, яку Росія розглядає на осінь. А також до обмежень, які вона принесе, включно із забороною на виїзд із РФ", – зазначив Коваленко.

Водночас він наголосив, що поява нових формулювань у заявах Кремля може передувати ухваленню нових політичних рішень російською владою.

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