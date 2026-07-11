Естонія підтримала подовження тимчасового захисту для українських біженців до 2028 року

Уряд Естонії підтримав проєкт рішення Ради Євросоюзу, що передбачає подовження статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.
Очільник МВС наголосив, що Естонія підтримує Україну та її громадян, а також виступає за єдиний підхід усього Євросоюзу до надання допомоги.
Водночас у пропозиції Європейської комісії є суттєва зміна, яка стосуватиметься нових заявників. Згідно з документом, громадяни України, які за законодавством своєї країни не мають законного права залишати її межі через мобілізаційні обмеження, більше не зможуть претендувати на отримання статусу тимчасового захисту в ЄС.
Ця зміна не торкнеться тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в Євросоюзі раніше — для них дія прихистку продовжуватиметься на чинних умовах.
- Як відомо, цей статус гарантує право на проживання в ЄС, працевлаштування, навчання, а також доступ до медичних і соціальних послуг.
- Наразі у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються близько 4,4 мільйона українців.