Естонія підтримала подовження тимчасового захисту для українських біженців до 2028 року

А ось військовозобов’язані більше не зможуть претендувати на отримання статусу тимчасового захисту в ЄС.

Уряд Естонії підтримав проєкт рішення Ради Євросоюзу, що передбачає подовження статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє ERR.

Очільник МВС наголосив, що Естонія підтримує Україну та її громадян, а також виступає за єдиний підхід усього Євросоюзу до надання допомоги.

Водночас у пропозиції Європейської комісії є суттєва зміна, яка стосуватиметься нових заявників. Згідно з документом, громадяни України, які за законодавством своєї країни не мають законного права залишати її межі через мобілізаційні обмеження, більше не зможуть претендувати на отримання статусу тимчасового захисту в ЄС.

Ця зміна не торкнеться тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту в Євросоюзі раніше — для них дія прихистку продовжуватиметься на чинних умовах.