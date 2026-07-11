Сили безпілотних систем уразили ще 9 енерговузлів росіян у Криму і у східних областях

СБС лише за першу декаду липня (з 1 по 10 липня) уразили вже 60 енергетичних вузлів ворога: 51 об'єкт на півдні та в окупованому Криму, а також 9 — на східному напрямку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Під час останньої серії ударів підрозділи СБС знищили або вивели з ладу чергові 9 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), Сакську ТЕЦ, військовий полігон, вузол спецзв'язку та базу окупантів у Горлівці.

Командувач СБС підкреслив, що планомірне знищення критичної інфраструктури веде загарбників до тотального блекауту.