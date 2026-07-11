Одна людина загинула, ще трьох поранено.

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Унаслідок авіаудару по Слов’янську Донецької області одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"11 липня 2026 року російські війська завдали удару по Слов’янську, застосувавши авіабомби "ФАБ-250" з УМПК", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучання авіабомби у приватне домоволодіння загинув 67-річний чоловік. Ще троє цивільних – двоє чоловіків віком 61 та 65 років і 57-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

У населеному пункті пошкоджено 16 приватних і 4 багатоквартирних будинків, а також 4 автомобілі.

За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).