На Краматорському противник сім разів атакував наші позиції в районах Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Станом на 16:00 11 липня росіяни 74 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Яструбщина, Бачівськ, Потапівка, Товстодубове та Гірки Сумської області; Гаті Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували три штурмові дії росіян у районах Лиману, Григорівки та Колодязного, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах Петропавлівки та Подолів.

На Лиманському ворог п'ять разів намагався йти вперед у районах Дружелюбівки, Ставків і Діброви, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку зафіксували 19 атак окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському противник сім разів атакував наші позиції в районах Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру, одне боєзіткнення триває.

На Покровському зафіксували 18 спроб окупантів потіснити наших воїнів із позицій у районах Кучерового Яру, Шахового, Софіївки, Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Родинського, Сергіївки, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного, три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському відбулися три штурми окупантів у районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного, один бій триває дотепер.

На Гуляйпільському противник п'ять разів атакував у районах Добропілля, Гіркого, Цвіткового та Воздвижівки, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксували.