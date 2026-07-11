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Росіяни вдарили по Сагайдачному на Херсонщині, є поранена

Потерпіла отримала травми.

Росіяни вдарили по Сагайдачному на Херсонщині, є поранена
Фото: uga.ua

Російські окупанти вдарили по Сагайдачному Новорайської громади Херсонщини. Є постраждала.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні доставили 36-річну жінку, яка близько двох годин тому потрапила під атаку російського дрона у Сагайдачному Новорайської громади", – ідеться у повідомленні.

Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію, а також ушкодження обличчя. Нині потерпілій надають усю необхідну меддопомогу.

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