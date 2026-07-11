Росіяни вдарили по Сагайдачному на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти вдарили по Сагайдачному Новорайської громади Херсонщини. Є постраждала.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні доставили 36-річну жінку, яка близько двох годин тому потрапила під атаку російського дрона у Сагайдачному Новорайської громади", – ідеться у повідомленні.
Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію, а також ушкодження обличчя. Нині потерпілій надають усю необхідну меддопомогу.
- Упродовж минулої доби російські окупанти продовжили терор мирного населення Херсонської області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі.