Росіяни вдарили по Сагайдачному на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти вдарили по Сагайдачному Новорайської громади Херсонщини. Є постраждала.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні доставили 36-річну жінку, яка близько двох годин тому потрапила під атаку російського дрона у Сагайдачному Новорайської громади", – ідеться у повідомленні.

Вона отримала мінно-вибухову травму, контузію, а також ушкодження обличчя. Нині потерпілій надають усю необхідну меддопомогу.