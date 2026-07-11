«Українська бронетехніка» спростувала звинувачення СБУ у справі про закупівлю гранатометів

«Українська бронетехніка» оприлюднила офіційну позицію у відповідь на закиди Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора щодо закупівлі протитанкових гранатометів.
У компанії назвали справу штучно сфабрикованою, а дії силовиків — прямим тиском на підприємство.
«Українська бронетехніка» заявила, що цьогоріч у лютому «Агенція оборонних закупівель» оголосила конкурс на постачання імпортних одноразових гранатометів. Після погодження з Генштабом ЗСУ уклали договір із ТОВ «Українська бронетехніка» на поставку чеських гранатометів РПГ-75М 2024 року виробництва від заводу Zeveta.
У компанії наголошують, що за 2022–2026 роки вже передали Силам оборони близько 100 тисяч одноразових гранатометів (із них 30 тисяч — саме РПГ-75М) і за цей час не отримали жодної скарги на якість.
У травні 2026-го під час доставки першої партії СБУ, за словами постачальника, змушувала військових відмовитися від товару. Зброю прийняли лише на тимчасове зберігання.
Згодом представники військової частини та СБУ без допуску представників компанії розкрили опломбовані ящики та заявили, що виявили на гранатометах маркування інших (попередніх) років випуску.
У «ВБ» підкреслюють, що вантаж ішов безпосередньо від виробника під конвоєм, тож компанія не мала фізичного доступу до зброї.
Чеський завод Zeveta офіційно підтвердив, що поставлена зброя є продукцією 2024 року. Виробник надав АОЗ та органам роз'яснення: технологічний процес допускає використання деяких металевих деталей минулих років виробництва за умови встановлення повністю нових піротехнічних елементів. Водночас СБУ ігнорує ці документи та не надсилає запитів чеській стороні, заявила «Українська бронетехніка».
Компанія наголосила, що будь-які суперечки щодо якості за контрактом мають вирішувати в межах господарського права через рекламації, а не кримінальним переслідуванням з боку СБУ. «Українська бронетехніка» закликала правоохоронців до об'єктивності, а ЗСУ - терміново оформити приймання зброї та передати дефіцитні гранатомети на передову.
- СБУ і Офіс Генпрокурора днями заявили, що викрили закупівлю застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 млн грн.
- Слідство встановило, що замість сучасної зброї армії намагалися передати гранатомети 1980-х років виготовлення із перемаркованими етикетками, під якими виявили чеські написи, а комплектуючі елементи виявилися виготовленими у 1986–1988 роках із ознаками значного окислення.
- СБУ також запевнила, що "під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило".
- А ось «Українська бронетехніка» заявила про побиття першого заступника директора під час слідчих дій, які проводили співробітники СБУ. Компанія каже, що він отримав численні травми, струс мозку і потребував госпіталізації.
- В Агенції оборонних закупівель розповіли, що законтрактували одноразові протитанкові гранатомети РПГ-75М, запропоновані «Українською бронетехнікою», оскільки вони дали найнижчу вартість.